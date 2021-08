Corona-Ausbruch beim VfR Mannheim

Mannheim. Die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Nordbaden soll am Wochenende starten. Der VfR Mannheim wird aber noch nicht dabei sein. Der Grund: Bei den Rasenspielern hat es in dieser Woche einen Coronavirus-Ausbruch gegeben. Das eigentlich für Samstag geplante erste Saisonspiel beim 1. FC Mühlhausen wurde auf den Mittwoch, 29. September, 19 Uhr, verlegt. Fünf Spieler des VfR sind in dieser Woche positiv getestet worden. Derzeit laufen weitere Testungen bei Akteuren, Betreuer und Offiziellen. Ob das erste Heimspiel der Mannschaft von Trainer Ralf Schmitt stattfinden kann, das am Samstag, 28. August, gegen den FC Olympia Kirrlach geplant ist, ist derzeit "noch nicht geklärt", sagte am Freitagmorgen Sportvorstand Serkan Zubari.

