Zwei neue Corona-Fälle beim SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Im türkischen Trainingslager fiel Gillian Jurcher wegen einer Corona-Infektion aus und konnte erst mit Verzögerung nach Hause reisen, nun hat es den SV Waldhof auch in der Heimat erwischt: Vor dem Start in die restliche Rückrunde am Montag (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen Borussia Dortmund II vermeldete der Mannheimer Fußball-Drittligist zwei weitere Corona-Fälle. Namen nannte der Club wie immer nicht, unter den sechs als nicht einsatzfähig gemeldeten Spielern befanden sich neben Rekonvaleszent Anthony Roczen, Onur Ünlücifci (Oberschenkelrückseite) und Gillian Jurcher (Trainingsrückstand) mit Mohamed Gouaida sowie dem dritten Torhüter Lucien Hawryluk aber zwei Namen, die verletzungsbedingt zuletzt nicht auffällig waren. Auch Neuzugang Justin Butler kann am Montag nicht mitwirken. Auch der 20-Jährige reiste wegen Erkältungssymptomen als Vorsichtsmaßnahme verspätet aus der Türkei ab, seine Schnelltests waren bis dahin negativ. Ob sich das inzwischen geändert hat oder ob auch bei ihm die zuletzt fehlenden Trainingstage den Ausschlag gaben, ließ Trainer Patrick Glöckner bei der Pressekonferenz am Freitag offen. Zudem muss der Coach gegen Dortmund die drei gesperrten Profis Adrien Lebeau, Marco Höger und Niklas Sommer ersetzen. "Das zeigt, wie wichtig die Kaderbreite in diesen Zeiten ist", sagte der 45-Jährige mit Blick auf die lange Ausfallliste, hofft vor dem Start ins neue Fußball-Jahr aber dennoch auf ein erfolgreiches Spiel. "So eine Eröffnung ist immer wichtig. Man möchte schließlich das, was man sich in der Vorbereitung erarbeitet hat, auch vergolden", sagte Glöckner. Aufgrund der dünnen Personaldecke wird Neuzugang Pascal Sohm von Dynamo Dresden am Montag auf jeden Fall im Kader sein.

