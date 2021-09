Zurück in der Erfolgsspur: SV Waldhof schlägt Halle mit 2:1

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat sein Heimspiel gegen den Hallescher FC mit 2:1 gewonnen. Bereits zur Halbzeit führten die Waldhöfer nach Toren von Dominik Martinovic (15.) und Joseph Boyamba (34.) mit 2:1. Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Gäste hatte Jan Shcherbakovski mit einer Einzelaktion gesorgt (22.). Nach dem Seitenwechsel verteidigte der SVW erfolgreich die knappe Führung.

Die Halbzeitführung war hochverdient gewesen, der SVW hatte die Partie im Griff und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Nach der Pause dagegen agierten die Mannheimer zunächst zu passiv und erspielten sich kaum noch klare Chancen, um die Führung auszubauen. Erst gegen Ende der Partie ergaben sich wieder hochkarätige Torgelegenheiten, die durch Hamza Saghiri und Boyamba ungenutzt blieben.

Nach dem Remis in doppelter Überzahl gegen den 1. FC Kaiserslautern fand der SV Waldhof Mannheim schnell wieder in die Erfolgsspur zurück und ist nun seit drei Spielen ungeschlagen. Das Team von Trainer Patrick Glöckner rutscht durch den Sieg gegen Halle vorübergehend auf Rang vier vor. Am nächsten Wochenende spielt Mannheim bei Eintracht Braunschweig (Samstag 14 Uhr).