Mannheim. Es dauerte genau eine Minute und fünf Sekunden, bis die Dramaturgie dieses Derbys ihre passende Eröffnungsszene erhielt. Auf Höhe der Mittellinie senste der Lauterer Alexander Winkler den Mannheimer Marcel Gottschling um. Die erste von insgesamt sieben Gelben Karten für die Pfälzer war die logische Folge. Wichtiger war aber das Signal, das der FCK-Verteidiger aussandte: Wer uns heute schlagen will, wird auf den größtmöglichen Widerstand treffen. Die Lauterer testeten die Grenzen des Erlaubten sofort aus, sie brachten die Tugenden auf den Platz, auf die es in einem Derby eben ankommt.

„Das ist schon ein kleiner Knick“: Waldhof-Kapitän Marcel Seegert war über die Derby-Niederlage enttäuscht. © PIX

Die letzte Gier und der unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen, trafen auf einen SV Waldhof, der an diesem Nachmittag den speziellen mentalen Anforderungen eines emotional aufgeladenen Duells zwischen zwei Erzrivalen offensichtlich nicht gewachsen war. Das Ergebnis, ein völlig verdienter 2:0 (2:0)-Erfolg des FCK im leeren Carl-Benz-Stadion, entsprang exakt dieser psychologischen Konstellation.

„Die Aggressivität in der Zweikampfführung entscheidet letztendlich über den Ausgang in so einem brisanten Spiel“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner in seiner Analyse. Diese Aussage beinhaltete im Umkehrschluss, dass seine Mannschaft gegen den ungeliebten Nachbarn in den Grundlagen des Spiels folgenschwere Defizite aufwies. Die Lauterer trugen das sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen über den Platz. „Du hast gespürt bei der Mannschaft: Wir wollten das gewinnen“, sagte FCK-Verteidiger Hendrick Zuck. Die sieben Spiele ungeschlagenen Waldhöfer wollten dagegen erst einmal ihren zuletzt erfolgreichen „Stiefel spielen“, wie es der zurzeit verletzte SVW-Angreifer Joseph Boyamba im Pausen-Interview bei MagentaSport formulierte. Das war nicht die beste Idee.

Gottschling und Gohlke patzen

Zu zaghaft, gehemmt, brav – so wirkten die Mannheimer. Giftig, entschlossen und unnachgiebig hingegen der FCK. Dann ist es klar, wer als Sieger den Platz verlässt. „Man hat schon gesehen, dass die Mannschaft gewillt war, diese Intensität zu gehen, aber wir sind teilweise den einen oder anderen Schritt zu spät gekommen“, meinte Glöckner. Dass die Gäste vom Betzenberg seinem Team vor allem im ersten Abschnitt mit einfachen Mitteln den Schneid abgekauft hatten, stellte aber auch der SVW-Coach nicht in Abrede: „Vielleicht hat das abgezocktere Team gewonnen. Da stehen auch ein paar hundert Bundesliga-Spiele bei Kaiserslautern auf dem Platz.“

Wie FCK-Angreifer Marvin Pourié vor Zucks 1:0 (15.) den Mannheimer Marco Schuster am Rande des Foulspiels aus dem Weg räumte, sprach für Glöckners Theorie. Dieses Gegentor lähmte den SVW komplett, unter gütiger Mithilfe von Gottschling und Gerrit Gohlke erzielte der starke Marius Kleinsorge schon kurz danach das 2:0 (20.). „Das hat ihnen komplett in die Karten gespielt“, sagte ein frustrierter Waldhof-Kapitän Marcel Seegert, der weiter auf seinen ersten Derby-Triumph warten muss.

Der SVW brauchte nach diesem doppelten Tiefschlag Zeit, um sich wieder zu sortieren. Da die eigenen Fans als Verstärker aus bekannten Gründen ausfielen, hätte die sichtlich verunsicherte Glöckner-Elf dringend einen anderen Impuls von außen gebraucht. Doch den gab es nicht. Weder von Schiedsrichter Thorben Siewer, der Lauterns Anas Ouahim nach seinem brutalen Einsteigen mit beiden Beinen voraus gegen Gohlke die Gelbe statt der regelkonformen Roten Karte zeigte (23.). Noch von Trainer Glöckner selbst, der zögerte, taktisch oder personell etwas zu verändern. Erst nach einer knappen Stunde kam in Max Christiansen ein weiterer Führungsspieler aufs Feld, die späteren offensiven Wechsel der beiden Stürmer Gillian Jurcher (für Hamza Saghiri/65.) und Debütant Anthony Roczen (für Marcel Hofrath/75.) verpufften wirkungslos. „Wir haben entschieden: Wir gucken uns erst einmal das Spiel nach der Pause an und sehen dann, was Sache ist. Man kann natürlich im Nachhinein über jede Entscheidung diskutieren“, rechtfertigte sich der Waldhof-Coach.

Langzeitfolgen der Schmach?

Die Lauterer überließen den Mannheimern nach dem Seitenwechsel zwar weitgehend den Ball, richtig gefährlich wurde es im FCK-Strafraum aber kaum. „Wir haben wenig Torgefahr ausgestrahlt“, gestand Glöckner. „Etwas richtig Zwingendes haben wir uns nicht herausgespielt.“ Die weiterhin konzentrierten Pfälzer verteidigten den Prestigeerfolg in einer spannungsarmen zweiten Halbzeit problemlos ins Ziel.

„Nach der Pause haben wir noch einmal alles probiert, aber uns hat die Durchschlagskraft und vielleicht auch das Glück gefehlt, dass mal einer reinrutscht“, kommentierte Mittelfeld-Abräumer Schuster die schmerzhafte Derbyschmach. „Die Niederlage tut richtig weh, die darf auch mal wehtun. Aber sie wird uns nicht umwerfen.“ Auch Kapitän Seegert befürchtet keine Langzeitfolgen des herben Rückschlags gegen den Erzrivalen. „Wir werden ein, zwei Tage brauchen, uns schütteln und dann fürs nächste Spiel zusammenraufen“, sagte er. „Das ist schon ein kleiner Knick, aber das wird uns nicht umwerfen. Dafür sind wir zu stabil.“

SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Gohlke, Seegert, Hofrath ... SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Gohlke, Seegert, Hofrath (75. Roczen) – Schuster, Saghiri (65. Jurcher) – Garcia (58. Jasztrembski), Gouaida (58. Christiansen), Costly – Martinovic. 1. FC Kaiserslautern: Spahic – Zuck (71. Senger), Winkler, Rieder, Zimmer – Ciftci, Sickinger (81. Ritter) – Redondo, Ouahim, Kleinsorge (61. Skarlatidis) – Pourié (81. Hanslik). Tore: 0:1 Zuck (15.), 0:2 Kleinsorge (20.). Karten: Gottschling, Martinovic, Gohlke – Winkler, Ouahim, Rieder, Kleinsorge, Spahic, Ciftci. Beste Spieler: Kleinsorge – Garcia. Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe). Nächstes Spiel: SV Waldhof – SV Wehen Wiesbaden, Samstag, 13. Februar, 14 Uhr.