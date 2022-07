Winkler ein Kandidat

Mannheim. Dass der SV Waldhof im U-23-Bereich noch nach Verstärkungen sucht, ist kein Geheimnis, mit Marten Winkler vom Bundesligisten Hertha BSC Berlin (Bild) könnte nun eine entsprechende Ergänzung gefunden sein. So berichtete der „Kicker“ am Mittwoch, dass der 19-Jährige vor einer Ausleihe nach Mannheim steht. Waldhof-Sportchef Tim Schork bestätigte auf Anfrage Kontakt zu dem Offensivspieler, dass mit dem Angreifer aber schon alles klar sein, wollte Schork (noch) nicht bestätigen. „Wir befinden uns in vielfältigen Gesprächen“, deutete der 32-Jährige an, dass kurzfristig auch weitere Lösungen präsentiert werden könnten.

Winkler kam bei der Hertha in der Bundesliga bisher zu zwei Kurzeinsätzen, ansonsten kam der Angreifer vor allem in der Regionalliga Nordost zum Einsatz, wo er in der vergangenen Saison bei 23 Einsätzen acht Tore erzielte und zwei Vorlagen gab. Winkler kann auf ein U-18-Länderspiel zurückblicken. th (Bild: dpa)

© IMAGO/Matthias Koch