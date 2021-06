Wende bei Berliner Stadionsuche

Berlin/Mannheim. Wenn der Fußball-Drittligist SV Waldhof in der nächsten Saison bei Aufsteiger Viktoria Berlin antritt, muss er sich in Sachen Spielstätte nun doch mit einer Nummer kleiner begnügen. Statt wie berichtet im Olympiastadion wird die Viktoria ihre Heimspiele nun im Jahn-Sportpark am Prenzlauer Berg austragen.

AdUnit urban-intext1

Ausschlaggebend für die Wende war vor allem die enorme Miete für das Olympia-Stadion, die laut „MDR“ pro Spieltag bei 125 000 Euro gelegen hätte. Wie die „Berliner Zeitung“ berichtet, steckt Viktoria-Investor SEH nun 1,5 Mio. Euro in die Ertüchtigung des Jahnsportparks, in dem der BFC Dynamo Berlin beheimatet ist. Im Gegenzug muss der Neuling keine Miete zahlen.

Die Zuschauerkapazität wird dabei um die Hälfte auf 10 000 Zuschauer reduziert, die gesperrten Funktionsräume in der Haupttribüne ziehen im Container um, zudem erhält der Sportpark eine temporäre Flutlichtanlage. Die Baugenehmigungen für die teilweise baufällige Sportstätte gelten zunächst für zwei Jahre, danach sollte das Stadion ohnehin behindertengerecht umgebaut werden. Das Olympiastadion bleibt Option als Ausweichspielstätte. Damit dürfte der Aufsteiger nun auch die Lizenz für die 3. Liga erhalten, die zuletzt an der Stadionfrage hing. „Wir hatten dem FC Viktoria Unterstützung bei der Stadionsuche zugesagt und unser Versprechen gehalten“, erklärte Sportsenator Andreas Geisel.

Im Jahnpark spiele künftig auch die ebenfalls von SEH unterstützten Footballer von Berlin Thunder, th

AdUnit urban-intext2