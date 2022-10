Von Alexander Müller

Markus Weinzierl betritt am Dienstag unbekanntes Terrain. „Ich habe eben überlegt: Ich glaube, ich war als Trainer noch nie im Carl-Benz-Stadion“, sagte der Coach des Zweitligisten 1. FC Nürnberg am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Waldhof (Dienstag, 18 Uhr). „Aber ich kenne den Verein natürlich und weiß, dass

...