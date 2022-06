Waldhof-Verteidiger Donkor nach Braunschweig

Mannheim. Nächster Abgang bei Fußball-Drittligist SV Waldhof: Am Mittwoch gab Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig die Verpflichtung von Linksverteidiger Anton Donkor (24) bekannt, dessen Vertrag in Mannheim ausläuft. „Ich freue mich über die Chance, mich in der 2. Bundesliga beweisen zu dürfen. Ich komme aus der Region und die geführten Gespräche mit der Eintracht waren von Beginn an sehr gut“, sagte der gebürtige Göttinger.

Der SVW veröffentlichte außerdem am Mittwoch seinen Sommerfahrplan. Neben einem Vorbereitungstrainingslager im Schwarzwald (4. bis 8. Juli) stehen sechs Testspiele auf dem Programm. Gegner sind die Verbandsligisten Fortuna Heddesheim (22. Juni, 18 Uhr) und VfL Kurpfalz Neckarau (25. Juni, 18 Uhr), der Schweizer Zweitligist FC Aarau (29. Juni, 18 Uhr, in Oberachern), Oberligist Arminia Ludwigshafen (2. Juli, 14 Uhr, Südweststadion) sowie Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg (9. Juli, 14 Uhr, Alsenweg). Eine Generalprobe für die eine Woche später startende Saison unter Ausschluss der Öffentlichkeit (Gegner unbekannt) beschließt am 16. Juli die Vorbereitung. alex

