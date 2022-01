Waldhof Mannheim unterliegt Magdeburg mit 2:3

Side. Das Format war mit drei Halbzeiten über 45 Minuten etwas außergewöhnlich, doch am Ende hatte das Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg in Side den erwünschten Effekt. Bis auf Onur Ünlücifci (muskuläre Probleme) und den erkälteten Neuzugang Justin Butler konnte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner am Samstag seinen gesamten Kader mit ausreichend Spielzeit versehen. Nach 135 Minuten unterlagen die Mannheimer zum Abschluss ihres Trainingslagers in der Türkei dem Drittliga-Tabellenführer letztlich mit 2:3 (1:0, 2:2). Am Sonntag macht sich der SVW auf die Rückreise.

Der SV Waldhof startete mit dem Großteil seiner Leistungsträger zunächst in einem 4-4-2-System und ging nach einem schönen Konter durch Adrien Lebeau in Führung (14.), spätestens nach einer halben Stunde häuften sich dann aber auch die Möglichkeiten für Magdeburg. Der SVW rettete sich nach einigen Paraden von Torhüter Timo Königsmann zwar noch in die Pause, der 1:1-Ausgleich für Magdeburg nach dem Seitenwechsel durch Luca Schulers Abstauber war allerdings hochverdient. Baris Atik hatte einen Freistoß an die Latte gesetzt, Schuler reagierte am schnellsten und der für Königsmann nach der Halbzeit ins Tor gerückte Jan-Christopher Bartels war geschlagen (54.). Auch in der Folge stand der ab der 66. Minute auf acht Positionen veränderte Waldhof unter Druck, Atik besorgte die Magdeburger Führung aus der Distanz, nachdem Bartels unmittelbar zuvor noch abgewehrt hatte (70.). Nachdem dann auch die Ostdeutschen fast die komplette Startelf ausgetauscht hatten, war die Partie wieder ausgeglichener. Ein von Niklas Sommer verwandelter Handelfmeter brachte den Ausgleich kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts (88.). Das abschließende Drittel des Tests blieb dann lange relativ ereignislos, so dass sich alle schon auf das Unentschieden eingerichtet hatten. Luka Sliskovic bescherte Magdeburg fünf Minuten vor dem Abpfiff aber doch noch den Siegtreffer (130.).

Startelf SV Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor - Boyamba, Saghiri, Wagner, Schnatterer - Lebeau, Martinovic.