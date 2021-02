Mannheim. Gerrit Gohlke stülpte sich enttäuscht das Trikot über den Kopf, Marco Schuster musste dem am Boden sitzenden Marcel Gottschling wieder auf die Beine helfen. Ein paar Meter entfernt von den deprimierten Waldhof-Profis bat Lauterns neuer Trainer Marco Antwerpen seine Mannschaft zum Derbysieger-Kreis, der sich in lautem Triumphgeschrei auflöste. Blau-schwarzer Frust hier, rot-weiße Euphorie dort – so gegensätzlich sahen die Stimmungslagen nach dem verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern beim SV Waldhof aus. Hendrick Zuck (15.) und Marius Kleinsorge (20.) hatten die Pfälzer in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße gebracht, der SVW schaffte es nicht mehr, für die Wende im Südwest-Klassiker zu sorgen.

Südwestderby SV Waldhof verliert gegen den 1. FC Kaiserslautern 14 Bilder Mehr erfahren

"Es war sehr bitter für uns, dass wir zwei frühe Tore gefangen haben", sagte Waldhof-Angreifer Dominik Martinovic nach dem Abpfiff. "Wir haben dann versucht, alles nach vorne zu werfen. Aber es ist schwer gewesen, Lautern hat es gut verteidigt. Wir hatten keine glasklaren Chancen. Es tut auf jeden Fall sehr, sehr weh."

Mannheims Trainer Patrick Glöckner wirkte unzufrieden aber gefasst, als er nach Abpfiff vor die Mikrofone trat. „Ich denke, dass wir von der Energie und Laufbereitschaft schon alles an den Tag gelegt haben. Ich kann den Jungs kämpferisch nichts vorwerfen, aber in der einen oder anderen entscheidenden Phase waren wir vielleicht ein Stück zu weit weg oder zu unkonzentriert. Es ist schon sehr ärgerlich, da muss man auf die Zähne beißen, wenn du zuhause gegen Kaiserslautern verlierst“, analysierte der 44-Jährige einen insgesamt enttäuschenden Derby-Auftritt seines Teams. Bei der Ursachenforschung für die Gründe der Niederlage verwies Glöckner vor allem auf die größere Erfahrung beim FCK. „Jeder weiß, dass wir eine junge Mannschaft haben. Und bei Lautern spielen halt ein paar hundert Bundesliga-Spiele mit. Diese Abgezocktheit ist manchmal entscheidend“, sagte der SVW-Coach bei „MagentaSport“.

Allerdings fühlte sich der Mannheimer Coach auch von Schiedsrichter Thorben Siewer benachteiligt. Dem 1:0 durch Zuck sei ein „Ellbogencheck“ von FCK-Angreifer Pourie gegen Schuster vorausgegangen. Und nach einem brachialen Einsteigen von Lauterns Neuzugang Anas Ouahim gegen Gohlke Mitte der ersten Halbzeit wäre nach Glöckners Auffassung statt der Gelben eine Rote Karte angezeigt gewesen. „Da gibt es keine zwei Meinungen. Beide Beine gehen voraus, das ist im Regelwerk als gefährliches Spiel klar festgelegt. Ich bin generell kein Trainer, der Karten fordert. Aber wenn der Schiedsrichter das jetzt noch einmal sieht, dann würde er vielleicht auch anders entscheiden“, sagte der Waldhof-Coach. Auch sein Kollege Antwerpen gestand nach Ansicht der Fernsehbilder, dass ein Platzverweis möglich gewesen wäre: „Wenn ich es jetzt so sehe, kannst du vielleicht darüber sprechen, dass es eventuell eine Rote Karte ist.“

Der 49-Jährige, der sein Traineramt auf dem Betzenberg erst am Mittwoch angetreten hatte, feierte mit dem Prestige-Erfolg einen perfekten Einstand. „Ich würde schon sagen, dass wir der verdiente Sieger sind. Wir waren fußballerisch richtig gut unterwegs und mussten kaum eine Druckphase von Mannheim überstehen. Wir waren sehr konzentriert im Defensivverbund und haben sehr gut Fußball gespielt“, bilanzierte Antwerpen sein erfolgreiches Debüt, auf das er sich am Abend noch ein Glas Pfälzer Wein gönnen wollte. Lauterns Torschütze Kleinsorge, nicht nur wegen seines Treffers einer der besten Spieler im leeren Carl-Benz-Stadion, jubelte: „Es fühlt sich einfach nur geil an. Wir haben die Vorgaben des Trainers überragend umgesetzt. Das war ein sehr wichtiger Sieg heute.“