Rostock. Es gibt unangenehmere Begleitumstände einer Dienstreise. Vor dem Spiel bei Hansa Rostock am Samstag (14 Uhr) logierte der Tross des Fußball-Drittligisten SV Waldhof zwei Nächte lang im Ringhotel Warnemünder Hof, nur einen Steinwurf vom feinsandigen Ostseestrand entfernt. Auf dem Gelände des Verbandsligisten SV Warnemünde trainierten die Mannheimer am Freitag, nachdem sie nach einer knapp zehnstündigen Busfahrt am Donnerstag in Rostock angekommen waren.

Wo andere Urlaub machen, will sich der SVW nach zwei Niederlagen in Folge bei einem der großen Aufstiegskandidaten wieder in die Spur zurückfinden. „Hansa ist mit fünf Siegen und einem Unentschieden sehr gut in das Jahr gestartet. Das ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Balance hat und sich immer viele Torchancen herausspielt. Von ihrer Spielauffassung zeigen sie einen ähnlichen Stil wie wir“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner vor den mutmaßlich sehr schweren 90 Minuten beim Tabellendritten.

Erst am Donnerstag verlängerten die Rostocker den Vertrag mit Erfolgscoach Jens Härtel – als Belohnung für eine stabile Aufwärtsentwicklung, die schon in dieser Saison in die 2. Liga führen könnte. Gegen den SVW erwartet Härtel „ein extrem schwieriges Spiel“. Der Waldhof verfüge über eine gute Mannschaft, die „unheimlich viel Tempo“ habe. „Sie haben schon viele Teams vor Probleme gestellt.

Erfolgscoach Härtel warnt

Auch personell hat sich ihre Voraussetzung verbessert.“ Bei den Hanseaten fehlt dagegen Top-Torjäger nach seiner Gelb-Roten Karte bei 1860 München (0:0). Erste Optionen als Ersatz sind Pascal Breier und Lion Lauterbach. Das Hinspiel in Mannheim gewann die Mecklenburger ein wenig glücklich mit 2:1 – kann der SVW im Ostseestadion einen Punkt oder sogar mehr mitnehmen? In der Vorsaison gelang ein schmeichelhafter 1:0-Erfolg.

Personell steht das größte Fragezeichen hinter der Position des Linksverteidigers. Marcel Hofrath holte sich beim 0:1 gegen Wiesbaden seine fünfte Gelbe Karte ab und ist gesperrt, Stammkraft Anton Donkor steht nach muskulären Problemen zwar wieder im Kader, aber reicht seine Kraft schon für die komplette Distanz? „Ich muss mich mit Anton noch einmal unterhalten. Wir haben am Freitag die Möglichkeit, ihn anzutesten. Fakt ist: Er war zwei Wochen aus dem Trainingsbetrieb raus, da muss man sehen, ob er sofort spielfit ist“, sagte Glöckner.

Da auch Rückkehrer Jan-Hendrik Marx nach dreimonatiger Zwangspause wegen eines Patellaspitzensyndroms wohl noch kein Kandidat für die Startelf ist, könnte der Waldhof-Coach auf den Außenverteidiger-Positionen zum Improvisieren gezwungen sein. Denkbar wäre, Jesper Verlaat beginnen zu lassen, und dafür Marcel Seegert oder Gerrit Gohlke zusammen mit Marcel Gottschling nach außen zu ziehen.

Abseits der Tagesaktualität fordert Glöckner von seiner Mannschaft, dass der viel zitierte Entwicklungsprozess in den kommenden Wochen einen weiteren Schub bekommen muss – zumal von den potenziellen Leistungsträgern in Rostock nur noch Spielmacher Arianit Ferati (Kapselriss) und Angreifer Joseph Boyamba (Außenbandriss) fehlen.

„Es geht darum, die Spieler noch einmal weiterzuentwickeln. Wir müssen die Verletzten wieder gut eingliedern, damit wir dann auch die Qual der Wahl im Kader haben. Und wir müssen eine Balance aufbauen zwischen offensiver Wucht und defensiver Seriosität“, sagte Glöckner. Die erste Chance, das Komplettpaket auf den Platz zu bekommen, haben die Mannheimer, die zuletzt nur sieben Tore in acht Spielen erzielten, am Samstag an der Ostsee.