Mannheim. Seit fünf Spielen wartet Fußball-Drittligist SV Waldhof nun schon auf den nächsten Sieg – eine Bilanz, die am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Meppen unbedingt verbessert werden soll. „Da kann man schon von einer Ergebniskrise sprechen“, bestätigt SVW-Trainer Patrick Glöckner, der einen Gegner erwartet, der alles daran setzen wird, nicht noch weiter in Richtung der Gefahrenzone abzurutschen. „Meppen wird alles abrufen und sich komplett aufopfern – aber das werdeb wir auch tun“, möchte der 44-Jährige den Tabellenfünfzehnten unbedingt auf Distanz halten. „Das ist ein extrem wichtiges Spiel, Meppen kann uns nochmals gefährlich werden“, sagt der Coach, der davon ausgeht, dass die Mannheimer mit drei Siegen vorzeitig den Klassenerhalt sichern können. Im Vergleich zur Partie beim 1. FC Magdeburg könnte Spielmacher Arianit Ferati wieder eine Option sein. „Seine Trainingswoche sah gut aus, das werden wir am Samstag entscheiden“, berichtete Glöckner von den vergangenen Tagen am Alsenweg. Auch Max Christiansen (Prellung) wird wohl wieder einsatzbereit sein, hinter Innenverteidiger Gerrit Gohlke steht noch ein Fragezeichen. Für Kapitän Marcel Seegert (Gehirnerschütterung) kommt das Heimspiel gegen die Emsländer definitiv zu früh.