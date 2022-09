Waldhof-Sportchef Schork am Mikrofon

Mannheim. Erst Länderspielpause und dann auch noch die 50. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ - angesichts dieser Umstände bot es sich förmlich an, mit einer besonderen Folge des „Buwe Gebabbel“ auf Sendung zu gehen. Und dem Anlass angemessen hatte Waldhof-Sportgeschäftsführer Tim Schork für Montagmorgen zugesagt, am „MM“-Mikrofon das erste Saisonviertel des SV Waldhof in der 3. Liga zu analysieren.

Der Sportchef der Blau-Schwarzen fand im Gespräch mit Sportredakteur Thorsten Hof einen Vergleich mit einer Situation, die Autofahrer kennen. „Auf der Autobahn würden wir uns jetzt auf der mittleren Spur befinden“, sagt Schork, der den SV Waldhof in Reichweite der Zielsetzung Zweitligarückkehr sieht, aber auch weiß: „Wir haben Bedarf und auch Ansätze auf die linke Spur zu wechseln.“

Tim Schork (links) im Gespräch mit Sportredakteur Thorsten Hof. © Krumpe

Dabei erwies sich Schork nicht zuletzt als profunder Kenner zahlreicher Statistiken und erläuterte aus seiner Sicht, warum der SVW als einzige Mannschaft unter den besten neun Teams kein positives Torverhältnis hat. Auch die enorme Diskrepanz zwischen der Heimstärke und der schmalen Auswärtsausbeute waren ein Thema und nachgefragt wurde ebenfalls, warum die Mannheimer in der Torjäger- und Scorerwertung eher unauffällig sind, während sie dagegen schon 22 Mal ins Abseits gelaufen sind, was Platz drei in dieser Wertung bedeutet.

Zudem verriet der 32-Jährige, auf welchen Plätzen er während der Länderspielpause Ausschau nach potenziellen Neuzugängen gehalten hat und wie sich die WM-bedingte lange Winterpause auf die Vorbereitung Richtung Neustart im Januar 2023 auswirken wird. Fest steht jedenfalls, dass es kein Trainingslager im Süden gibt. Aufgezeichnet wurde der Podcast wie immer am Montagvormittag, sodass die erst später kommunizierte Kreuzbandverletzung von Routinier Marco Höger und die Folgen für den weiteren Saisonverlauf leider nicht mehr thematisiert werden konnten.

Herunterladen können sich das „Buwe Gebabbel“ ab Mittwoch (0.01 Uhr) alle kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der SVW-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music. red