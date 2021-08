Waldhof sendet Signal an die Liga

Mannheim. Nach dem höchsten Sieg in der Drittliga-Historie des SV Waldhof wirkte Patrick Glöckner gelöst, aber nicht euphorisch. Das von prächtiger Stimmung unter den gut 7000 Fans im Carl-Benz-Stadion umrahmte 5:0-Spektakel gegen den SV Meppen hakte der Mannheimer Coach eher geschäftsmäßig ab. Hochzufrieden war Glöckner natürlich über den fulminanten Auftritt seines Teams, aber zu Kampfansagen in Sachen Aufstiegschancen ließ sich der 44-Jährige nicht verleiten.

Zufrieden, aber nicht euphorisch: SVW-Coach Patrick Glöckner. © PIX

„Das Spiel ist gut für uns gelaufen, aber die Jungs haben auch ihre Qualität gezeigt. Wir haben es schon in beide Spielrichtungen gut gemacht. Das Entscheidende ist immer die Seriosität. Wir haben bis zur letzten Minute darum gekämpft, die Null zu halten. Das ist für mich das Wichtige“, bilanzierte Glöckner ziemlich nüchtern eine beeindruckende Leistung, die man problemlos als Signal des SVW an die Konkurrenz werten konnte: Mit uns wird in dieser Saison zu rechnen sein.

Die erhoffte Trendwende hat der Waldhof mit beiden Erfolgen bei Viktoria Köln (3:2) und gegen Meppen (5:0) schon einmal in die Wege geleitet. Jetzt geht es am Samstag beim stark gestarteten Aufsteiger Viktoria Berlin darum, aus dem Trend eine Serie zu machen – mit einem weiteren Sieg in der Hauptstadt würden sich die ambitionierten Mannheimer oben festbeißen. „Es wäre schön, wenn wir die englische Woche vergolden könnten“, sagte Glöckner mit Blick auf die mögliche Maximalausbeute von neun Punkten innerhalb von sieben Tagen.

Das neue Waldhof-Team wächst immer besser zusammen. Marcel Seegert entdeckte mit zwei Toren gegen Meppen seine in der Vorsaison verschütt gegangene Torgefahr wieder, die Verpflichtung von Routinier Marc Schnatterer hat sich mit seinen gefährlichen Standardsituationen bereits sieben Scorerpunkten (3 Tore/4 Vorlagen) als ein echter Volltreffer erwiesen.

„Schnatti ist immer in der Lage, einen Standard auf den Punkt zu bringen. Entscheidend ist immer der Schütze. Wenn du keinen richtigen Schützen hast, sind alle Varianten für die Füße“, sagte Glöckner über die neue Stärke des SVW bei ruhenden Bällen. Und während der als Unterschiedsspieler für die Zentrale geholte Marco Höger mit seinem ersten Tor für Mannheim frisches Selbstbewusstsein tankte, macht sich Stefano Russo mit vorzüglichen Auftritten im defensiven Mittelfeld zurzeit fast unersetzlich. „Seine Entwicklung ist wirklich gut“, lobte Glöckner. „Stefano ist für sein Alter schon ein sehr guter Stratege. Er löst Drucksituationen sehr gut auf. Er hat in jeder Szene nicht nur Plan A, sondern auch Plan B und Plan C in der Hinterhand. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal.“