Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim kann seine Sieglos-Serie in der 3. Fußball-Liga nicht beenden. Durch das 1:1 (1:0) am Samstag beim 1. FC Magdeburg hielt die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner aber immerhin den Abstand auf die Abstiegszone konstant. In ihrem fünften sieglosen Spiel nacheinander verpassten es die Waldhöfer bei schweren Platzverhältnissen, ihre klaren Torchancen konsequenter zu nutzen. Deshalb reichte eine Unaufmerksamkeit nach einer Standardsituation, die Magdeburg zum Ausgleich nutzte, um den möglichen Sieg aus der Hand zu geben.

Anton Donkor hatte die Mannheimer in der 21. Minute in Führung gebracht, ehe dem eingewechselten Sebastian Jakubiak in der 64. Minute das 1:1 für den abstiegsbedrohten Traditionsverein gelang.