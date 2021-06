Waldhof Mannheim holt Mittelfeldspieler Fridolin Wagner aus Uerdingen

Mannheim. Der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler Fridolin Wagner verstärkt den SV Waldhof Mannheim zur kommenden Saison. Das teilte der Verein am Samstag mit. Zur Laufzeit seines Kontrakts machten die Mannheimer keine Angaben.

Der gebürtige Leipziger lief zuletzt für den KFC Uerdingen in der dritten Liga auf. Als zentraler Mittelfeldspieler erzielte Wagner drei Tore und bereitete deren vier auf. Insgesamt stand Wagner in 84 Drittligaspielen auf dem Platz. Ausgebildet wurde Wagner unter anderem in der Jugendakademie von RB Leipzig. Von dort ging es für Wagner über die Stationen FSV Zwickau, Werder Bremen und Preußen Münster nach Uerdingen.

„Mit Fridolin Wagner konnten wir einen Spieler für den SV Waldhof Mannheimgewinnen, der uns im zentralen Mittelfeld helfen wird. Er ist ein sehr laufstarker Spieler, der Mentalität mit auf den Platz bringt. Neben seiner Zweikampfstärke ist Fridolin auch technisch sehr versiert. Wir haben ihn über einen längeren Zeitraum beobachtet und freuen uns jetzt sehr, dass er zukünftig für uns auflaufen wird und uns helfen kann“, so Jochen Kientz.

„Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, meine Karriere hier beim SV Waldhof fortzusetzen. Der SVW ist für mich ein sehr reizvoller Verein mit seiner Tradition und den Fans im Stadion“, so Fridolin Wagner zu seiner Vertragsunterschrift beim SV Waldhof.

