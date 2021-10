Waldhof-Kader füllt sich wieder auf - München-Spiel neu terminiert

Mannheim.. Da waren es wieder 14: Nachdem zahlreiche Corona-Fälle und die damit verbundenen Quarantäne-Maßnahmen den Kader des Fußball-Drittligisten SV Waldhof zuletzt merklich ausgedünnt hatten, wurde es am Mittwoch auf den Trainingsplatz am Alsenweg immerhin wieder ein bisschen voller. So kehrten beispielsweise Angreifer Dominik Martinovic, Onur Ünlücifci, Stefano Russo und Niklas Sommer zur verbliebenen Mannschaft zurück.

Das Quartett gehörte zuletzt zu den 17 Personen aus dem Spieler- und Trainer-Kreis des SVW, die direkt oder indirekt von den Corona-Fällen betroffen waren und entsprechend aus dem Verkehr gezogen wurden. Zu den insgesamt 14 auf dem Trainingsplatz gesichteten SVW-Kickern (zwölf Feldspieler, zwei Torhüter) gehörte allerdings auch der weiterhin verletzte Fridolin Wagner. Ob am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Zwickau gespielt werden kann, ist weiter offen. Am Donnerstagvormittag steht eine weitere Testreihe an, erst die daraus folgenden Ergebnisse werden dann eine seriöse Prognose ermöglichen.

Nachholtermin für München-Spiel steht fest

Derweil hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das wegen der Corona-Fälle abgesagte Spiel beim TSV 1860 München neu terminiert. Die Partie wird nun am Dienstag, den 30. November, nachgeholt. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr, teilte der DFB am Mittwoch mit.

