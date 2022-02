Waldhof im Derby vor 19.000 Fans

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof darf am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern vor bis zu 19.000 Zuschauern spielen und seine Heimstätte unter 2G-Regeln damit bis auf 5000 Restplätze fast komplett auslasten. Das baden-württembergische Sozialministerium hat am Mittwochabend einem gemeinsamen Antrag des SVW und der Stadt Mannheim stattgegeben, gegen den FCK mehr als die ursprünglich erlaubten 10.000 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Hintergrund dafür ist, dass das Land Baden-Württemberg demnächst wohl in die Corona-Warnstufe zurückgeht und die Erlaubnis für Mannheim praktisch als Vorgriff auf diese Erleichterungen zu sehen ist. Auch der VfB Stuttgart darf am Wochenende mit Blick auf die Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz vom Mittwoch jetzt schon 25.000 statt bisher 10.000 Zuschauer ins Stadion lassen. In Mannheim gehen jetzt zehn Prozent der Tickets (1900) als Gästekontingent nach Kaiserslautern. Bislang waren für die FCK-Fans nur 500 Tickets vorgesehen. Einzelheiten zum weiteren Vorverkauf will der SV Waldhof am Donnerstag mitteilen.

