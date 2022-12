Waldhof-Ikone Hanno Balitsch nennt seinen Favoriten für das WM-Finale

Ein bisschen fröstelt Hanno Balitsch seit seiner Rückkehr in die winterliche Heimat noch. Bei sommerlichen 30 Grad ist der 41-Jährige in Doha abgeflogen, vor seinem Haus im südhessischen Bensheim liegt dagegen Schnee. Im Interview spricht der Ex-Profi und DFB-Juniorentrainer über seine Erfahrungen als ZDF-Experte bei der WM in Katar. Ein Gespräch über westliche Werte, taktische Trends und den

...