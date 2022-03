Waldhof gewinnt das Verfolgerduell mit 3:0

Lokalsport Mannheim Trennung bestätigt

Damit der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) beim SV Waldhof lizenziert, muss sich der Drittligist (wie bereits mehrfach berichtet) von seinem Kooperationspartner „Anpfiff ins Leben e.V.“ (AiL) trennen. Die vereinbarte Auflösung der Beziehungen zwischen dem Traditionsclub und der von der Dietmar-Hopp-Stiftung getragenen Initiative spätestens zum Sommer 2023 wurde nun auch erstmals von AiL selbst bestätigt. „Für ,Anpfiff ins Leben’ ist es selbstverständlich, dem Waldhof bei diesen nächsten Entwicklungsschritten alle Türen zu öffnen und die Kooperation zu beenden. Sollte der SVW die Kooperation vor dem 30. Juni 2023 beenden wollen, wäre Anpfiff dazu bereit und würde dieses Vorhaben unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung von AiL, in der betont wurde, künftig nur noch mit Bundesligist TSG Hoffenheim zusammenzuarbeiten. Auch mit anderen Partnervereinen, die in der 3. Liga oder höher spielen, sei eine Kooperation ausgeschlossen. „Der Waldhof ist den Möglichkeiten von ,Anpfiff ins Leben’ nun entwachsen“, hieß es weiter. {element} Mit Blick auf die Zertifizierung eröffnen sich dem SVW jetzt theoretisch neue Möglichkeiten, allerdings ist die Finanzierung des NLZ von rund 400 000 Euro pro Jahr weiterhin nicht geklärt. Ein Darlehensangebot von Präsident Bernd Beetz hatte der Aufsichtsrat des Waldhof-Hauptvereins zum Jahreswechsel abgelehnt. Zuletzt hatte der SVW zu einem Arbeitskreis eingeladen, um die vielschichtige Thematik weiter voranzubringen. th {furtherread}

