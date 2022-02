Waldhof geht mit unveränderter Aufstellung ins Derby, Aytekin pfeift

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof geht mit unveränderter Startaufstellung in das Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zwar rückt der zuletzt verletzt Jesper Verlaat wieder in den Kader, in der Innenverteidigung erhält aber Gerrit Gohlke weiter das Vertrauen von Trainer Patrick Glöckner. Der SVW-Coach setzt im zentralen Mittelfeld auf den erfahrenen Marco Höger und Fridolin Wagner, auf den Außenbahnen sollen Marc Schnatterer und Adrien Lebeau für Geschwindigkeit sorgen. Im Sturm bietet der SV Waldhof wie zuletzt beim 0:0 bei Türkgücü München Dominik Martinovic und Winter-Neuzugang Pascal Sohm auf.

Für ein Ausrufezeichen sorgte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit der Schiedsrichteransetzung: Der DFB schickte den prominenten FIFA-Referee Deniz Aytekin nach Mannheim. Der 43-Jährige aus Nürnberg verfügt über große nationale sowie internationale Erfahrung und gilt als einer der besten deutschen Referees. Damit reagiert der DFB auf die Vorkommnisse aus dem Hinspiel, als die Partie mit zwei Roten Karten auf dem Platz und zwei Innenraumverweise für Verantwortliche zeitweise völlig aus dem Ruder lief.