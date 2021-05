Waldhof-Coach Glöckner: „Es liegt definitiv nur an uns“

Mannheim. Im Stadion Brötzinger Tal schließt sich der Kreis. Mit dem Finalsieg im badischen Verbandspokal gegen den FC Nöttingen (4:1) legte Patrick Glöckner im vergangenen August einen erfolgreichen Start als Trainer des SV Waldhof hin, am Samstag (14 Uhr, live in der SWR-Konferenz) will der 44-Jährige seine ordentliche Premierensaison beim Mannheimer Drittligisten mit dem Einzug in den DFB-Pokal zu einem guten Ende bringen. Der Gegner in Pforzheim ist ein alter Bekannter des SVW aus Regionalliga-Zeiten: der FC Astoria Walldorf.

Mit dem kurpfälzischen Nachbarn hat sich der Waldhof vor der Rückkehr in den Profifußball 2019 häufig heiße und enge Duelle geliefert - am Samstagnachmittag soll die Rollenverteilung aber von der ersten Minute an klar sein: ein ambitionierter Drittligist trifft auf den Tabellen-17. der Regionalliga. „Es liegt definitiv nur an uns. Wenn wir unsere PS auf die Spur bringen und nicht überheblich ins Spiel gehen, dann ist klar, wer die Favoritenrolle innehat“, sagte Glöckner am Donnerstag. „Wir wollen unseren Titel verteidigen und werden alles dafür tun.“

Das Ziel ist klar: Der SV Waldhof will am Samstag gegen Walldorf den badischen Verbandspokal verteidigen. © PIX

Dann wäre der SVW zwar sicher nicht die „Nummer eins im Land“, wie es Geschäftsführer Markus Kompp neulich formulierte, aber zum dritten Mal in Folge auf der großen Pokalbühne. Mit der Aussicht auf äußerst attraktive Gegner wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund, wenn am Wochenende 6. bis 8. August die erste Runde steigt.

Warnendes Beispiel Duisburg

Vorausgesetzt, die Mannheimer gehen das Finale in Pforzheim seriös und ohne Arroganz an, sollte die Qualifikation für den DFB-Pokal eine Pflichtübung werden. Wenn. Die Geschichte des Fußballs ist schließlich gepflastert mit Pokalsensationen - Glöckner erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass in Nordrhein-Westfalen vor kurzem Liga-Rivale MSV Duisburg im Landespokal-Finale mit 2:6 gegen den klassentieferen Wuppertal SV unterging. „Wir wissen alle, wie gefährlich diese Pokalspiele sind“, warnte Glöckner.

„Es wird darum gehen: Wie bestreiten wir die Zweikämpfe, wie bekommen wir Leichtigkeit im Ballbesitz hin, wie stellen wir eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive her?“, beschrieb der SVW-Trainer das Anforderungsprofil für Samstag. „Wir wollen mit kalkuliertem Risiko spielen und die dominante Rolle einnehmen.“ Während Glöckner bereits bekanntgab, dass Timo Königsmann im Tor stehen wird, kehrt Marco Schuster, der zu Zweitligist SC Paderborn wechselt, nicht noch einmal ins blau-schwarze Trikot zurück. Er fällt mit Leistenproblemen aus. Auch Onur Ünlücifci, bei dem es einen Rückschlag gab, wird fehlen.

Die Walldorfer, bei denen die früheren Waldhöfer Giuseppe Burgio, Jonas Weik, Morris Nag und Christoph Becker unter Vertrag stehen, kommen aus einer enormen Belastung. 39 von 44 Spieltagen einer strapaziösen Mammutsaison hat der FC Astoria absolviert, seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang Dezember gab es fast nur noch englische Wochen. Abstiegssorgen plagen die Walldorfer aber nicht mehr: Der Verband hat den Aufstieg aus der Oberliga ausgesetzt und die Zahl der Absteiger aus der Regionalliga von sechs auf zwei reduziert.

