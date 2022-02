Waldhof beantragt Lizenz für 2. Liga

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat nach eigenen Angaben die Lizenz- und Zulassungsunterlagen für die 3. Liga und die 2. Bundesliga „form- und fristgerecht“ abgegeben. Das teilten die Mannheimer am Freitagabend mit. Der DFB prüfe nun „die technisch-organisatorische sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit für eine Teilnahme an der 3. Liga in der Saison 2022/23“. Die 2. Liga liegt im Verantwortungsbereich der Deutschen Fußball Liga (DFL), die nun ebenfalls die benötigten Waldhof-Unterlagen erhalten hat. „Selbstverständlich planen wir sowohl für die 3. Liga als auch 2. Bundesliga, weshalb wir wie bereits in der Vergangenheit für beide Spielklassen die notwendigen Unterlagen bei DFB und DFL eingereicht haben“, sagte Finanz-Geschäftsführer Markus Kompp. alex

