Waldhof bangt um Martinovic

Mannheim. Mit Blick auf die vergangenen vier Wochen ist der SV Waldhof in der 3. Liga die Mannschaft der Stunde. Ungeschlagen und mit acht Punkten aus vier Partien, waren die Mannheimer das beste Team im September, was sich insgesamt in Platz sechs der Tabelle widerspiegelt. „Damit sind wir natürlich total zufrieden. Ich freue mich über die Situation, dass wir mittlerweile auch die Balance haben, Ergebnisse verwalten zu können und die Spiele zu uns zu ziehen“, zog Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag eine Zwischenbilanz nach zehn Spieltagen. Am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) wollen die Waldhöfer nun ihren Lauf gegen den SC Verl fortsetzen, müssen dabei aber wohl etwas improvisieren. So fehlt Kapitän Marcel Seegert aufgrund der fünften Gelben Karte, hinter Angreifer Dominik Martinovic (grippaler Infekt) steht noch ein Fragezeichen. Dafür sollte Routinier Marco Höger im Mittelfeld wieder zur Verfügung stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1