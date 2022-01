Mannheim. Gillian Jurcher, Stürmer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof, ist zurück in Mannheim. Das bestätigte SVW-Sprecher Yannik Barwig am Mittwochabend dieser Redaktion. Der 24-Jährige war im Trainingslager im türkischen Belek positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte insgesamt neun Tage in Isolation auf seinem Hotelzimmer verbracht. Erst nach einem negativen PCR-Test durfte Jurcher am Mittwoch die Heimreise antreten. Er soll nun zunächst ins Training integriert werden.

