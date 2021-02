Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof muss wahrscheinlich länger auf Angreifer Joseph Boyamba verzichten. Wie diese Redaktion am Mittwoch erfuhr, besteht beim 24-Jährigen der Verdacht auf einen Außenbandriss oder -abriss am Knöchel. Die Verletzung hatte sich Boyamba im Spiel bei Viktoria Köln am vergangenen Samstag (2:1) zugezogen, am Montag ließ sich der Neuzugang von Borussia Dortmund II im MRT durchchecken. Ein Vereinssprecher wollte die Diagnose am Mittwoch nicht bestätigen. Boyamba schoss in dieser Saison bei 20 Einsätzen sieben Tore für den SVW.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren