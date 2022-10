Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Vor DFB-Pokal: Nürnberg kommt mit Rückenwind, Waldhof angeschlagen

Während der SV Waldhof nach dem 2:3 beim SC Freiburg II angeschlagen ins Duell in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg am Dienstag geht, haben die Franken mit dem 1:0 in Düsseldorf Selbstvertrauen getankt.