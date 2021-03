Mannheim. Die Situation ist nicht leicht, seit sechs Spielen wartet der Fußball-Drittligist SV Waldhof auf einen Sieg und am Samstag geht es ausgerechnet zum Tabellendritten FC Ingolstadt. Da optimistisch zu sein, fällt nicht jedem SVW-Anhänger leicht. Aber manchmal sind es die Kleinigkeiten am Rande, die motivieren. Bei Andi Nowey, dem Gast in der 14. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“, ist das nicht anders. Nowey, freier Mitarbeiter der Sportredaktion, Schreiber im Stadionheft des SVW, Fußball-Buchautor und Fan seit 1986, machte die Erfahrung am Sonntag. „Ich habe auf dem Heimweg nach dem 0:1 gegen den SV Meppen den Platzwart des VfR Mannheim im benachbarten Rhein-Neckar-Stadion den Rasen vertikutieren gesehen und dachte mir: Ja. Ackern, ackern, ackern.“

Gegen Meppen haben nach Noweys Meinung die letzten Prozent Leidenschaft gefehlt, wie er im Gespräch mit „MM“-Sportredakteur Thorsten Hof berichtet, aber für Alarmstimmung ist es dem Controller trotz des Sinkflugs zu früh.

Auch für die Partie in Ingolstadt ist Nowey, der im „Buwe Gebabbel“ auch über seine teils kuriosen Fußball-Reisen nach England berichtet, halbwegs optimistisch. „Der Spielstil Ingolstadts ist bekannt, lange Bälle auf die körperlich starken Stürmer. Darauf kann man sich einstellen“, meint der Waldhof-Kenner und hat auch einen Tipp parat. „Ich tippe nie gegen den SVW“, sagt Nowey mit einem Schmunzeln und legt sich auf ein 1:1 fest, was ihn übrigens mit Gesprächspartner Hof eint. Und auch dass der SVW in dieser Partie trotz des 4:1-Erfolgs im Hinspiel nicht gerade der Favorit sein wird, könnte nach Meinung des Duos vielleicht ein Vorteil für die zuletzt viel zu harmlos auftretenden Blau-Schwarzen sein.

Ab Mittwoch online

Die 14. Folge des „Buwe Gebabbel“ kann ab Mittwoch (0 Uhr) unter mannheimer-morgen.de/svw-podcast gestreamt, heruntergeladen und natürlich auch kostenlos abonniert werden, um keine Folge mehr zu verpassen. Zudem läuft der SVW-Podcast bei den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Anregungen gerne unter: podcast@mamo.de. red