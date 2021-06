Mannheim. Dominik Martinovic schickte Bilder aus Mallorca und Kroatien, Kapitän Marcel Seegert genoss die Sonne in Saint Tropez und Anton Donkor spielte mit seinen Kumpels eine Runde Football am Strand. Die Profis des Mannheimer Drittligisten nutzen die relativ kurze Pause seit dem Finale um den BFV-Pokal am letzten Mai-Wochenende so gut es ging, um den Kopf wieder freizubekommen. Nach nur

...