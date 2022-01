Trauer um Ivo Georgiev

Sofia. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Ende des vergangenen Jahres der zweifache bulgarische Nationalspieler Ivo Georgiev im Alter von nur 49 Jahren überraschend an einem Herz-Kreislauf-Versagen verstorben. In der Saison 1998/99 stand er beim SV Waldhof in der Regionalliga Süd unter Vertrag und absolvierte unter Trainer Uwe Rapolder sieben Partien. Zudem spielte Georgiev unter anderem beim FC Aarau, Honvéd Budapest und Levski Sofia.

Noch heute hält er den Rekord für die meisten Tore in einem Spiel in der bulgarischen Liga. Seine sechs Treffer beim 8:1 seines Teams Spartak Varna gegen Spartak Plovdiv aus der Saison 1995/96 sind unerreicht. Insgesamt erzielte der Stürmer in seiner Karriere rund 150 Tore. wy