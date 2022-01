Trauer um Ex-Waldhof-Profi Ivo Georgiev

SV Waldhof Jurcher sitzt weiter in der Türkei fest

Der Eine ist zurück, der Andere braucht weiter Geduld – und wartet auf einen negativen PCR-Test. Während der erkältete, aber nicht mit Corona infizierte Waldhof-Angreifer Justin Butler am Montag die Rückreise aus dem Trainingslager im türkischen Belek antreten konnte und wieder in Mannheim angekommen ist, verzögert sich der Heimflug von Kollege Gillian Jurcher weiter. „Wir hoffen, dass wir ihn möglichst schnell wiederbekommen“, sagte SVW-Sprecher Yannik Barwig am Dienstagmorgen. Offenbar fiel ein weiterer PCR-Test beim 24-Jährigen am Montag positiv aus, so dass der geimpfte Jurcher vorerst weiter auf seinem Hotelzimmer in Belek bleiben muss, auch wenn die Viruslast bei ihm weiter gesunken ist. Erst nach einem negativen Test darf der Stürmer die Isolation beenden und nach Hause fliegen. Der gebürtige Hamburger war mit Erkältungssymptomen am vergangenen Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden und harrt nunmehr seit über einer Woche auf seinem Zimmer im „Spice Hotel & Spa“ aus. {element} Eine neue Herausforderung sucht unterdessen Kevin Stotz. Der Waldhof-Videoanalyst (seit Sommer 2021) heuert als Cheftrainer beim abstiegsbedrohten Südwest-Regionalligisten FK Pirmasens an. „Seine Bewerbung hat uns direkt zugesagt. Er hat alles, was ein moderner Trainer heutzutage mitbringen muss“, sagte FKP-Präsident Jürgen Kölsch über den 31-Jährigen, der vor seiner Mannheimer Zeit Erfahrungen in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim und des FC Bayern sowie als Co-Trainer von Felix Magath beim chinesischen Verein SD Luneng sammelte. „Er hat auch im Nachwuchsbereich gearbeitet, was uns bei der Suche nach einem neuen Trainer sehr wichtig war“, erklärte Kölsch. {furtherread} Eine Bilanz des Trainingslagers in der Türkei ziehen die MM-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller in der neuesten Ausgabe des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“. Hof war vor Ort und sammelte viele Eindrücke zum aktuellen Zustand des Drittligisten, der mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Montag, 17. Januar, in die zweite Halbserie startet. Neugierig geworden? Dann lohnt es sich auch diesen Mittwoch wieder, in die neue Folge des kostenfreien Waldhof-Podcasts hineinzuhören, die ab 0.00 Uhr unter: https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen ist.

