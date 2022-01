Vor wenigen Tagen hat der FC Schalke 04 in einem Testspiel gegen Fortuna Sittard 1:1 gespielt. Das Tor für den niederländischen Erstligisten erzielte mit Arianit Ferati einer, der in Mannheim durchaus nicht unbekannt ist. Im vergangenen Sommer war der technisch beschlagene Offensivspieler vom SV Waldhof in die holländische Eredivisie gewechselt.

„Das war natürlich schon eine Umstellung.

...