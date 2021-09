SVW-Trainer Glöckner erwartet "intensiven Fight"

Mannheim. Im Verfolger-Duell der 3. Liga will der SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) seinen fünften Platz beim punktgleichen Verfolger Eintracht Braunschweig (7.) verteidigen. Da der Zweitliga-Absteiger mit dem 1:0 im Nachholspiel beim SC Freiburg II zu den Mannheimern aufschließen konnte, erwartet SVW-Trainer Patrick Glöckner allerdings einen „intensiven Fight“. „Wir wissen, was so ein Sieg auslösen kann“, rechnet Glöckner mit einem hoch motivierten Gegner, der auf einen breiten Kader zurückgreifen kann. „Braunschweig kann immer nachlegen und hat eine sehr reife Spielanlage“, beschreibt der 44-Jährige die Eintracht. „Das ist eine Mannschaft, die bis ganz zum Schluss oben dabei sein wird.“ Mit Blick auf sein eigenes Team hofft Glöckner, dass der SVW an die Leistung vom jüngsten 2:1-Erfolg gegen Halle anknüpfen kann. Allerdings konnten unter der Woche wegen Erkältungen nicht alle Spieler durchgängig trainieren, bei anderen wartet der Coach noch auf grünes Licht aus der medizinischen Abteilung. Namen wollte Glöckner keine nennen, um das Braunschweiger Lager noch etwas im Unklaren zu lassen.

