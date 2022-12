SVW-Spiel gegen FC Basel abgesagt

Basel. Das für den morgigen 10.12.2022 angesetzte Testspiel beim FC Basel kann aufgrund von winterlichen Witterungsbedingungen in der Schweiz nicht wie geplant ausgetragen werden. Aufgrund des einsetzenden Schneefalls hat der FC Basel den SV Waldhof Mannheim 07 über die Unbespielbarkeit des Rasens vor Ort informiert und das Testspiel abgesagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gerne hätten wir unsere Wintervorbereitung mit dem Testspiel in Basel auch unter Wettkampfbedingungen gestartet. Leider ist dies aufgrund der Witterungsbedingungen nun nicht möglich. Wir werden den Spielausfall nun mit einem internen Testspiel auffangen und freuen uns nun umso mehr auf das Testspiel am 17.12.2022 beim 1. FC Heidenheim“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.