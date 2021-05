SVW-Mittelfeldspieler Marco Schuster wechselt zum SC Paderborn

Mannheim. Mittelfeldspieler Marco Schuster (25) wechselt vom SV Waldhof zum Zweitligisten SC Paderborn, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Der gebürtige Röglinger habe bereits im vergangenen Sommer mehrere Angebote aus der 2. Bundesliga erhalten. Seit 2017 spielte Schuster für den SVW und schaffte mit dem Verein den Sprung in die 3. Liga. In 113 Spielen erzielte er 7 Tore und legte 8 auf.

„Mit seiner Mentalität und seiner Zweikampfstärke hat er uns als Verein in der Vergangenheit sehr weitergeholfen. Sehr gerne hätten wir Marco weiterhin an unseren SV Waldhof Mannheim gebunden, respektieren jedoch natürlich auch seine Entscheidung, den nächsten Schritt gehen zu wollen,“ so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim. Schuster bedankt sich in einem Statement bei seinen Fans in Mannheim. Die Möglichkeit in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn zu spielen, sei sehr reizvoll und der nächste Schritt in seiner Karriere, den er nun gehen wolle.

