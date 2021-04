Mannheim. Nachdem der SV Waldhof die schwarze Serie von sieben Spielen ohne Sieg mit dem jüngsten 1:0 gegen den FSV Zwickau hinter sich lassen konnte, hat der Mannheimer Fußball-Drittligist nun Lust auf mehr. „Wir hatten eine gute Trainingswoche, die Stimmung war angepasst gut“, berichtete Trainer Patrick Glöckner von den vergangenen Tagen am Alsenweg und würde am Samstag (14 Uhr) beim MSV Duisburg gerne den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Vor den „Zebras“ (12.), die einen Platz und einen Punkt hinter dem SVW (11.) liegen, warnt der 44-Jährige allerdings eindringlich. „Da müssen wir höllisch aufpassen und die Sinne schärfen. Trainer Pavel Dotchev hat dort ein Team mit viel individueller Klasse geformt, das uns alles abverlangen wird“, sagte Glöckner bei der wöchentlichen Pressekonferenz im Carl-Benz-Stadion. In Duisburg kann der SVW wohl wieder auf Stürmer Gillian Jurcher zählen. Ob es für Außenverteidiger Anton Donkor reicht, ist noch offen. Für Hamza Saghiri kommt das Spiel beim MSV noch zu früh.

