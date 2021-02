Rostock. Marcel Costly machte es Stürmer Anthony Roczen nach dem Abpfiff im Ostsee-Stadion mit sichtbarem Körpereinsatz vor. Links antäuschen, rechts laufen oder vielleicht mal umgekehrt – es war irgendwie genau das, was dem SV Waldhof beim 0:1 (0:1) gegen den FC Hansa Rostock fehlte. Zwar war der SVW nicht unbedingt die deutlich schlechtere Mannschaft, aber die Abläufe in Richtung gegnerisches Tor stimmten einfach nicht, der Mannheimer Fußball-Drittligist spielte sich keine einzige echte Torchance heraus. Nach zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer ging die Torflaute deshalb auch an der Ostsee weiter. Damit bleibt der SVW im Mittelfeld stecken, während Rostock seine Ambitionen Richtung 2. Liga untermauerte.

"Von der Mentalität und der Laufleistung her hat alles gepasst, aber wir wollten auch mit tiefen Läufen hinter die Rostocker Abwehrkette kommen. Das haben wir leider nicht geschafft, sondern sind ein bisschen im Klein-Klein erstickt. Es haben schlicht die entscheidenden Momente gefehlt", analysierte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner eine ereignisarme Partie, die seiner Meinung nach auch 0:0 hätte ausgehen können. Doch Rostock nutzte eine seiner insgesamt ebenfalls nur zwei Chancen zum entscheidenden Treffer durch Nico Neidhart (22.).

Glöckner überraschte mit einer taktischen Umstellung und ließ seine Elf mit einer Dreier-Kette und zwei Stürmern agieren. Dabei rückte Jesper Verlaat erstmals seit Anfang Dezember wieder in die Startelf. Neben Dominik Martinovic stürmte Dennis Jasztrembski. „Wir wollen nach vorne wieder eine tiefere Wucht entwickeln“, begründete Glöckner seine Offensiv-Variante. In der Abwehr reagierte der Waldhof-Trainer mit der alternativen Formation, weil er viele Bälle durch die Mitte erwartete und mit Verlaat auch die entsprechende Ruhe und Erfahrung im Spiel haben wollte.

Vor allem was die Defensive betraf, ging dieser Matchplan zunächst auf. Beide Mannschaften standen sicher und ließen aus dem Spiel heraus nichts zu. Auch der Rostocker Führungstreffer entsprang dann keinem technischen Geniestreich, sondern einem simplen Einwurf. Lukas Scherff warf die Kugel in den Strafraum, wo Pascal Breier das Kopfball-Duell gewann und Nik Omladic mit der Hacke auf Neidhart verlängerte. Der aufgerückte Außenverteidiger nahm den Ball direkt und Timo Königsmann im Waldhof-Tor hatte keine Chance (22.).

„Dieser Treffer hat uns enorm geholfen“, beobachtete Hansa-Trainer Jens Härtel, wie seine Mannschaft nun deutlich Rückenwind bekam. Nach der ersten halben Stunde waren beide Teams aber wieder auf Augenhöhe, wobei Rostock leichte Vorteile im Zweikampfverhalten hatte und beim Waldhof nach vorne weiter kaum etwas ging. Im letzten Drittel des Platzes kam entweder der Ball nicht an oder die Mannheimer standen sich gegenseitig auf den Füßen. „Positionen, Positionen“, versuchte Glöckner von außen lautstark zu korrigieren, doch ein Schuss von Martinovic, der links am Tor vorbei ging, war die einzig nennenswerte Annäherung (35.). „Das Tor fiel praktisch aus dem Nichts und damit haben wir den Gegner stark gemacht“, beschrieb Waldhofs Co-Trainer Maximilian Mehring den ersten Durchgang, der verdient an Hansa ging.

In der Halbzeit reagierte Glöckner sofort und brachte Mohamed Gouaida für den blass gebliebenen Hamza Saghiri. Für Martinovic, der zwischen „unglücklich“ und „alleingelassen“ agiert hatte, sollte sich Anthony Roczen in der Spitze beweisen. Der Waldhof kam dann auch tatsächlich engagierter aus der Kabine, Zählbares sprang aber nichts heraus. Rostock blieb jederzeit Herr der Situation und verwickelte die Mannheimer in viele unangenehme Zweikämpfe. Der SVW kam nie richtig ins Spiel.

Auch die Einwechslung von Manfred Osei Kwadwo brachte keinen echten Mehrwert, zu viele Bälle blieben bei den Rostockern hängen, die eine Viertelstunde vor Schluss fast für die Entscheidung gesorgt hätten. Doch Marcel Seegert rettete gegen Lion Lauberbach auf der Linie, nachdem Königsmann bei einem in den Strafraum verlängerten Ball erst zögerte und dann an der Gefahrenstelle vorbeisprang (75.).

Mit der Einwechslung von Jan-Hendrik Marx, der erstmals seit dem siebten Spieltag wieder mitwirken konnte (79.), warf Glöckner sein letztes Eisen ins Feuer, doch mit den äußerst limitierten spielerischen Mitteln der Mannheimer war dem FC Hansa an diesem Tag einfach nicht beizukommen.

Kolke – Neidhart, Riedel, Löhmannsröben (61. Roßbach), Scherff – Rother (89. Daedlow), Rhein – Omladic (70. Farrona-Polido), Bahn, Türpitz (61. Schwede) – Breier (70. Lauberbach). SV Waldhof: Königsmann – Gohlke, Verlaat (79. Marx), Seegert – Costly, Schuster, Christiansen, Donkor (55. Kwadwo) – Saghiri (46. Gouaida) – Jasztrembski, Martinovic (46. Roczen).

Tor: 1:0 Neidhart (22.).

Karten: Rhein, Löhmannsröben, Farrona-Polido, Scherff – Verlaat. Gohlke.

Beste Spieler: Löhmannsröben - Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve).

Zuschauer: nicht zugelassen.