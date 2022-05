SV Waldhof verliert Co-Trainer - Mehring wird Chefcoach in Worms

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof muss sich für die nächste Spielzeit einen neuen Co-Trainer suchen. Wie nach dem 3:1-Erfolg gegen den MSV Duisburg bekannt wurde, wird der jetzige SVW-„Co“ Maximilian Mehring neuer Coach beim Südwest-Oberligisten Wormatia Worms. Die Rheinhessen verkündeten die Personalie am Montagabend, von den Blau-Schwarzen gab es bislang keine Bestätigung.

„Mannheim wollte Max Mehring unbedingt weiter beschäftigen“, sagte Wormatia-Sportvorstand Ibrahim Kurt. „Dass wir ihn trotz auch anderer Angebote davon überzeugen konnten, den nächsten Schritt seiner Trainerlaufbahn bei der Wormatia zu gehen, macht uns sehr froh.“ Mehring, der schon als Spieler in Worms am Ball war, unterschrieb einen Zweijahresvertrag der sowohl für die Oberliga wie auch die Regionalliga gültig ist. Die Wormser spielen gegenwärtig um den Aufstieg. „Es ist toll, zu dem Verein als Cheftrainer zurückzukehren, der mir nach meiner aktiven Laufbahn als Spieler die Möglichkeit gegeben hatte, in den Trainerberuf zu starten. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits und ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen“, sagte Mehring.