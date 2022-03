Die Spieler lagen sich in den Armen, die Zuschauer sangen und jubelten. Die Party beim FC Türkspor Mannheim ging am Mittwochabend nach dem gewonnen Pokal-Halbfinale gegen den Oberligisten 1. FC Bruchsal (2:1) noch bis ein Uhr nachts. Der Landesligist hat die große Sensation geschafft und steht nun im Endspiel gegen den Drittligisten SV Waldhof. Der Sieger des Badischen Fußballpokals wird also

...