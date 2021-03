Mannheim.. Neustart oder Dauerschleife ? Fußball-Drittligist SV Waldhof will am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen den FSV Zwickau endlich seine Sieglos-Serie beenden, die nun schon seit sieben Spielen anhält und entsprechend auch SVW-Trainer Patrick Glöckner unter Druck setzt. Mit den Sachsen kommt nach der Länderspielpause dagegen eine Mannschaft , die zu den vier besten Rückrunden-Teams zählt und sich deshalb auch in der Kurpfalz etwas ausrechnen wird. „Das ist eine Mannschaft, die sich gefunden hat und die sehr effektiv spielt. Da werden wir in den Zweikämpfen konsequent agieren müssen, um sie aus der Struktur zu bringen“, erwartet Glöckner eine schwere Aufgabe, setzt aber auf die Effekte der intensiven Trainingstage, um „in Sachen Ergebnisse, die Kurve zu kriegen.“ Für den Klassenerhalt geht der SVW-Coach weiter von der Zielmarke 47 Punkte aus. Neun Spiele vor Rundenende stehen die Mannheimer bei 35 Zählern. „Das ist absolut machbar“, sagt Glöckner.

Der SVW kann gegen Zwickau wieder auf Kapitän Marcel Seegert zurückgreifen, der sich nach seiner schweren Gehirnerschütterung zurückgemeldet hat. Dafür fällt Max Christiansen länger aus, dessen Verletzung sich nach einer eingehenden Untersuchung als Haarriss im Mittelfuß herausgestellt hat. Auch auf der Linksverteidiger-Position wird sich Glöckner nach Alternativen für Anton Donkor (Faserriss) umschauen müssen, da Marcel Hofrath (Anriss des Syndesmosebandes) ebenfalls länger fehlen wird.