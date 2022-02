SV Waldhof setzt Zeichen zur Bekämpfung von Antisemitismus

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim übernimmt die IHRA-Arbeitsdefinition, die dabei helfen soll, Antisemitismus zu erkennen, zu definieren und zu bekämpfen. Dies teilte der Verein am Montag mit.

Die Internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken (International Holocaust Remembrance Alliance; IHRA) wurde 1998 auf Initiative des ehemaligen schwedischen Premierministers Göran Persson ins Leben gerufen, zunächst als „Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, ITF“. Die Mitglieder der IHRA haben sich zur Einhaltung der Stockholmer Erklärung von 2000 verpflichtet, die unterstreicht, dass die Beispiellosigkeit des Holocaust für alle Zeit von universeller Bedeutung sein wird. Sie enthält Verpflichtungen im Hinblick auf das Erinnern an den Holocaust, die Aufklärung nachfolgender Generationen über das Ausmaß des Holocaust und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, um auf eine Welt ohne Völkermord hinzuarbeiten.

Der Beauftrage der Landesregierung von Baden-Württemberg gegen Antisemitismus, Dr. Michael Blume, lobte das Engagement des SV Waldhof und auch die Bearbeitung dieses Themas durch Veranstaltungsformate.

Auch das Fanprojekt Mannheim äußerte sich sehr positiv zu der Übernahme. „Das Fanprojekt begrüßt diesen Schritt des SV Waldhof ausdrücklich. Antisemitismus ist leider nach wie vor ein Problem in Teilen der Gesellschaft und die Übernahme der IHRA-Arbeitsdefinition ist ein wichtiger Schritt, um sich klar gegen Antisemitismus zu bekennen“, so Tilo Dornbusch für das Fanprojekt Mannheim.

Der SVW teilt mit, dass im Zuge der Übernahme der IHRA-Arbeitsdefinition gemeinsam mit dem Fanprojekt Mannheim und der Jüdischen Gemeinde Mannheim folgende Veranstaltungen stattfinden sollen:

Frühjahr/Sommer 2022: Podiumsdiskussion mit Impulsvortrag zum Thema Antisemitismus im Fußball.

29. März – 29. April 2022: Ausstellung „Kicker, Kämpfer, Legenden – Juden im deutschen Fußball “ in der Stadtbibliothek Mannheim; Ausstellungseröffnung am 29. März 2022.

in der Stadtbibliothek Mannheim; Ausstellungseröffnung am 29. März 2022. Ab Mitte März 2022 werden sonntags Stadtführungen mit Fußballbezug durch das jüdische Mannheim angeboten; die genauen Termine stehen aber noch nicht fest.