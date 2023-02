Fußball SV Waldhof reicht Unterlagen zur Lizenzierung für die 2. Liga ein

Der SV Waldhof Mannheim hat die Zulassungsunterlagen für die 3. Liga sowie die Lizenzierungsunterlagen für die 2. Bundesliga für die Saison 2023/24 eingereicht. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. In den kommenden Wochen werden nun die eingereichten Unterlagen vom DFB auf die technisch-organisatorische sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit für eine Teilnahme an der 3.Liga in der Saison 2023/24 untersucht. Die DFL prüft alle relevanten Teilnahmebedingungen für eine Teilnahme an der 2. Bundesliga, die mit einem Aufstieg in dieser Saison notwendig werden würden. {element} Entscheidung fällt in den nächsten Wochen {furtherread} Darunter zählen neben den sportlichen Kriterien zudem die rechtlichen, personell und administrativen, infrastrukturellen, medientechnischen und finanziellen Kriterien. Erstmals wurden zudem in diesem Lizenzierungsverfahren Kriterien für die Virtuelle Bundesliga, sowie Nachhaltigkeitskriterien abgefragt. Mit einer Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu rechnen, teilt der SV Waldhof mit. "Für die 3.Liga sind wir sehr zuversichtlich, dass wir hier auch in der kommenden Saison die Möglichkeit geschaffen haben, weiter unsere Ziele zu verfolgen und unserer Teilnahme in der 3.Liga nichts im Wege steht. Für eine mögliche Teilnahme an der 2.Bundesliga in der Saison 2023/24 wird es insbesondere im infrastrukturellen Bereich noch Handlungsbedarf geben", wird Markus Kompp, Geschäftsführer der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH, in der Mitteilung zitiert. "Hier sind die entscheidenden Themen allerdings dem Eigentümer und dem zuständige Fachbereich der Stadt Mannheim seit über einem Jahr bekannt. Wir hoffen sehr darauf, dass die Stadt Mannheim als Eigentümer des Carl-Benz-Stadions nun rechtzeitig zur Erfüllung aller Auflagen ihren Teil für Profifußball in Mannheim beitragen wird", heißt es weiter. Sportlich ist der Aufstieg des SV Waldhof in die 2. Bundesliga noch nicht gesichert: Derzeit liegt der Verein fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz.

