SV Waldhof reicht Unterlagen zur Lizenzierung für 2. Liga ein - 800.000 Euro für neue Flutlicht-Anlage?e?

Mannheim. Der SV Waldhof hat die Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison in der 2. und 3. Liga form- und fristgerecht eingereicht. Dies teilte die Spielbetriebs-GmbH des Mannheimer Fußball-Drittligisten am Donnerstag mit. Vor allem im Fall eines möglichen Zweitliga-Aufstiegs – der SVW steht zurzeit punktgleich mit dem 1. FC Saarbrücken auf dem Relegationsrang – dürften auf die Stadt als Besitzer des Carl-Benz-Stadions kurzfristig weitere Sanierungskosten zukommen.

Nach Informationen dieser Redaktion könnten sich allein die Kosten für die Komplettsanierung der Flutlichtanlage auf 800 000 Euro summieren. Die Deutsche Fußball Liga schreibt in den Zweitliga-Stadien hochmoderne LED-Leuchten mit einer Leistung von über 1000 Lux vor – unter anderem für ideale Lichtbedingungen für die übertragenden Fernsehsender. Diese müssten im Carl-Benz-Stadion neu installiert werden.

Auf diesen Sanierungsbedarf spielt offenbar auch Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp in einer Mitteilung der GmbH an. „Für eine mögliche Teilnahme an der 2. Bundesliga in der Saison 2023/24 wird es insbesondere im infrastrukturellen Bereich noch Handlungsbedarf geben. Hier sind die entscheidenden Themen allerdings dem Eigentümer und dem zuständigen Fachbereich der Stadt Mannheim seit über einem Jahr bekannt. Wir hoffen sehr darauf, dass die Stadt Mannheim als Eigentümer des Carl-Benz-Stadions nun rechtzeitig zur Erfüllung aller Auflagen ihren Teil für Profifußball in Mannheim beitragen wird“, sagte Kompp.