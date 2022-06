SV Waldhof präsentiert neuen Torwart

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat einen weiteren Transfer bekannt gegeben. Fußball-Torwart Morten Behrens wird für eine Saison vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 an den SV Waldhof Mannheim verliehen. Eine Liga tiefer bildet der 25-Jährige künftig gemeinsam mit Jan-Christoph Bartels und Lucien Hawryluk das Trio zwischen den Pfosten, wie der Drittligist am Montag mitteilte. Dadurch ist ein Ersatz für Timo Königsmann gefunden. Der Vertrag des Stammtorhüters wurde nicht verlängert.

Ausgebildet wurde der 1,93m große Torhüter zunächst beim VfB Lübeck, bevor er 2013 in die Jugendabteilung des HSV wechselte. Zur Saison 19/20 wechselte Morten Behrens zum 1. FC Magdeburg. Hier entwickelte sich Behrens schnell zum Stammtorhüter. Bei 70 Einsätzen in Magdeburg blieb Behrens in 18 Spielen ohne Gegentreffer. Im Sommer 2021 wechselte Behrens dann zu Darmstadt 98, wo er zu vier Einsätzen kam. Nun wird Morten Behrens für eine Saison an den Alsenweg ausgeliehen.

„Morten ist ein Torhüter der aktiv am Spiel teilnimmt und dabei seine Stärken in der Spieleröffnung sowie -fortsetzung hat. Durch diese Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Spielkonzeption. Darauf aufbauend besitzt Morten eine sehr gute Ziel- und Raumverteidigung. Damit haben wir nun ein sehr leistungsstarkes Torwarttrio in unseren Reihen, welches sich in den kommenden Wochen im Training weiter beweisen kann,“ so Dennis Tiano, Torwarttrainer des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich, in der kommenden Saison für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich davon überzeugt, dass ich nun diesen Schritt gehen möchte. Ich möchte jetzt so schnell wie möglich ins Team finden und meine Mannschaftskollegen kennenlernen. Es warten spannende Wochen und Monate auf uns, die ich mit vollem Elan angehen möchte“, so Morten Behrens zu seiner Leihe zum SV Waldhof Mannheim.