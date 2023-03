SV Waldhof ohne Trainer Neidhart in Bayreuth

Mannheim/Bayreuth. Fußball-Drittligist SV Waldhof muss die Auswärtspartie bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth (Samstag, 14 Uhr) ohne seinen Cheftrainer Christian Neidhart bestreiten. Bei dem 54-Jährigen waren am Freitagmorgen bei einer Routineuntersuchung Auffälligkeiten festgestellt worden, die einer weiteren Beobachtung bedurften. Nähere Angaben machte der Club nicht. Neidhart soll aber am Montag schon wieder zur Mannschaft stoßen und die Trainingswoche leiten. Der Cheftrainer des Tabellenfünften musste am Freitag schon die Pressekonferenz aus den genannten Gründen absagen und konnte auch nicht das Abschlusstraining leiten. Der Mannschaftsbus machte sich am Freitagnachmittag dann ohne den Coach auf den Weg, zu diesem Zeitpunkt hatte noch im Raum gestanden, dass Neidhart nachkommt. Die Mannschaft wird in Bayreuth von den Co-Trainern Theodoros Dedes, Asif Saric und Sportgeschäftsführer Tim Schork betreut.

