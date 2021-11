SV Waldhof Mannheim zu harmlos: Niederlage beim SC Freiburg II

Freiburg. Der SV Waldhof Mannheim hat das Auswärtsspiel am Samstag beim SC Freiburg II mit 1:2 (0:1) verloren. Waldhof-Trainer Patrick Glöckner begann im Vergleich zum Sieg gegen Saarbrücken mit einer Änderung in der Startelf: Dominik Martinovic begann für Adrien Lebeau.

Nachdem beide Teams zunächst abwartend begonnen hatten, verbuchten die Hausherren den ersten Abschluss vor etwa 3.200 Zuschauern im Dreisamstadion für sich. SVW-Torwart Jan-Christof Bartels entschärfte den Aufsetzer von Wagner aus gut 20 Metern jedoch (13.). Fünf Minuten später tauchten dann auch die Mannheimer erstmals vor dem Kasten der Freiburger auf. Als der SCF in der Vorwärtsbewegung war, erkämpfte sich Martinovic an der Strafraumgrenze den Ball und leitete auf Marc Schnatterer weiter, der mit seiner Direktabnahme jedoch an Torhüter Noah Atubolu scheiterte (18.).

Glück hatte der Waldhof dann bei einem Abseitstor in der 21. Minute. Kurz darauf erzielte Emilio Kehrer jedoch die Führung für Freiburg. Nachdem Marcel Seegert einen Pass abgefälscht hatte, stand der Torschütze goldrichtig und brauchte das Leder nur noch an Bartels vorbei ins Gehäuse zum 1:0 aus Sicht der Breisgauer einzuschieben (23.).

SVW zu harmlos

Marco Höger hatte in der 28. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Nach Zuspiel von Gillian Jurcher hatte sein Abschluss aber nicht genügend Wucht und stellte somit keine Gefahr für Atubolu dar. Daraufhin agierten die Blau-Schwarzen zu harmlos. Zu schnell ging das Spielgerät auf dem Weg nach vorne verloren, was hinten für wenig Entlastung sorgte. Durch einen solchen Ballverlust tauchte Kehrer in der 33. Minute vor Bartels auf, Abwehrchef Seegert rettete mit einer Grätsche jedoch im letzten Moment.

In der Folge nahmen sich die Gastgeber ein wenig zurück. So gelang es den Mannheimern gegen Ende der ersten Hälfte, wieder ein wenig mehr Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Nennenswerte Chancen wurden sich jedoch keine herausgespielt. Somit blieb es beim Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Tobias Reichel beim 1:0 für den SCF.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Trainer Glöckner gleich dreimal: Fridolin Wagner, Jesper Verlaat und Joseph Boyamba ersetzten Stefano Russo, Anton Donkor und Jurcher. Ein positiver Effekt dadurch blieb aber zunächst aus. Der Waldhof agierte weiter ideenlos in der Offensive. Erst durch eine Standardsituation in der 57. Minute sollte sich das ändern, nachdem eine Freistoßflanke von Schnatterer am langen Pfosten Seegert fand. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich wurde jedoch vergeben, die Direktabnahme des Kapitäns aus kurzer Distanz flog am Tor vorbei.

Die Kurpfälzer sollten sich daraufhin weiter in die Partie arbeiten und zum Ausgleich kommen. Alexander Rossipal nahm sich in der 67. Minute ein Herz und schloss mit seinem linken Fuß aus gut 20 Metern ab. Der Schuss schlug flach im rechten Eck zum 1:1 ein. Wenig später hatten die Gäste Glück, dass der Ausgleich nach einer Doppelchance für den SCF nicht sofort wieder hergegeben wurde. Julius Tauriainen hatte mit seinem Schuss von der Strafraumkante zunächst den Pfosten getroffen, den folgenden Abpraller setzte Kehrer dann ans Außennetz (70.).

Vermeij setzt Schlusspunkt von der Mittellinie

Der Ausgleich sollte die Buwe weiterhin nicht beflügeln. Der SCF wurde wieder gefährlicher. So setzte Vincent Vermeij seinen Versuch aus etwa 16 Metern knapp links am Tor vorbei (81.). Kurz darauf hielt Bartels nach einem Konter der Freiburger seine Mannschaft im Spiel. Glänzend reagierte der Torwart gegen den auf sich zustürmenden Guillaume Furrer (83.). In der 87. Minute setzte Vermeij jedoch den aus Sicht der Mannheimer unglücklichen Schlusspunkt, als er von der Mittellinie den zu weit vor dem Tor stehenden Bartels zum 1:2-Endstand überwand.