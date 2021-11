SV Waldhof Mannheim: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in der Saison 2021/22 bestätigt

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH wurde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in der Saison 2021/22 bescheinigt und bestätigt. Das teilte der Club am Montagmittag mit. Im Rahmen der Nachlizenzierung und Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH durch den Deutschen Fußball Bund wurde die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2021, die Ist-Zahlen der ersten drei Monate, sowie die Planzahlen der restliche Saison 2021/22 dem Deutschen Fußball Bund vorgelegt. „Das gesunde Wirtschaften ist die Basis für alle Entscheidungen rund um den SV Waldhof Mannheim. In den vergangenen Jahren konnten wir im Vergleich zum Wettbewerb sehr gute Ergebnisse erzielen. Die Auswirkung der Corona-Pandemie stellt aber auch uns vor große Herausforderungen. An dieser Stelle gilt es sich auch nochmals bei allen Partnern, Sponsoren, Fans und der Familie Beetz für die anhaltende Unterstützung zu bedanken. Nun gilt es für uns als Verein weiter seriös zu arbeiten, um die positive wirtschaftliche und auch sportliche Entwicklung weiterführen zu können“, so Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim 07.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1