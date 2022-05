SV Waldhof Mannheim qualifiziert sich für den DFB-Pokal

SV Waldhof Fragen rund um das Landespokal-Finale zwischen SV Waldhof und Türkspor Mannheim

Die gläserne Trophäe ist eher unscheinbar, doch wer am Samstagnachmittag (14.15 Uhr, Carl-Benz-Stadion) den Pokal des Badischen Fußball-Verbands (bfv) mit nach Hause nehmen darf, hat nicht nur was für die Vitrine, sondern zugleich das Ticket für die 1. Runde des DFB-Pokals in der Tasche. Zwischen dem Drittligisten SV Waldhof und dem Landesligisten FC Türkspor sind die Rollen klar verteilt, doch die 90 Minuten müssen natürlich erst absolviert werden. Hat der Landesligist Türkspor überhaupt eine Chance? Ein Selbstläufer wird das Spiel nicht, wie der SVW schon beim 2:0-Halbfinalsieg beim SV Wagendschwend zur Kenntnis nehmen musste. Auch Wagenschwend ist in der Landesliga beheimatet und Türkspor kündigte an, sich erst einmal auf das Tore verhindern konzentrieren zu wollen. Alles andere als ein Waldhof-Sieg ist dennoch kaum zu erwarten, da die individuelle Klasse und die physischen Voraussetzungen am Ende den Ausschlag geben sollten. Wie läuft der Vorverkauf für das badische Pokalfinale? {element} Schlecht abschätzbar ist der Vorverkauf im Türkspor-Lager, Waldhof-Sprecher Yannik Barwig geht in der Summe aber von einer stattlichen Kulisse aus. „Wir rechnen mit etwas mehr als 5000 Zuschauern“, sagt Barwig. Wird das Endspiel auch im Fernsehen übertragen? {furtherread} Vom bundesweiten „Finaltag der Amateure“, an dem in zahlreichen Landesverbänden die Pokalsieger ermittelt werden, berichtet die ARD am Samstag ab 12.05 Uhr in drei Live-Konferenzen. Die Partie der beiden Mannheimer Clubs wird im zweiten der drei Konferenzblöcke abgedeckt, es gibt immer wieder Live-Schaltungen nach Mannheim. Warum ist der BFV-Pokal für den SV Waldhof so wichtig? Es geht wie immer nicht nur um die Ehre, sondern auch ums Geld. In der Vorsaison erhielten die Clubs, die sich für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifizierten, fix 128 757 Euro, in Runde zwei wurden zusätzliche 257 514 Euro ausgeschüttet. Dazu kommen noch Zuschauereinnahmen, die zu je 45 Prozent an die beteiligten Vereine gehen, zehn Prozent gehen an den Veranstalter DFB für Platzmiete, Schiedsrichter und weitere Kosten. Der SVW kam im vergangenen Jahr auf deutlich über 400 000 Euro. Wie ist die Motivationslage beim Favoriten SV Waldhof? „Ich habe im vergangenen Jahr hier zwei Spiele im DFB-Pokal absolvieren dürfen und ich möchte in der nächsten Saison wieder DFB-Pokal spielen – ganz klar. Wir werden uns deshalb gut auf das Spiel vorbereiten und wollen nichts dem Zufall überlassen“, sagt etwa SVW-Führungsspieler Marc Schnatterer. Wie sieht die Bilanz des SV Waldhof im BFV-Pokal aus? Eher bescheiden. Zwar stemmten die Blau-Schwarzen auch schon 2020 und 2021 den Pokal in die Höhe, doch davor war der SVW 20 Jahre nur in der Zuschauerrolle, wenn die anderen feiern durften. In der Saison 1998/99 gewann der Waldhof das letzte Mal den Pokal, insgesamt gab es nur vier Erfolge. Wer ist der bislang erfolgreichste Club im bfv-Pokal? Unangefochtener Spitzenreiter in dieser Statistik ist der SV Sandhausen, der seit der ersten Austragung in der Saison 1949/50 zwölf Mal den bfv-Pokal gewann. Wie oft ging der Landespokal bisher nach Mannheim? In der Summe ebenfalls zwölf Mal, allerdings verteilten sich die Pokalsiege auf fünf Vereine. Neben dem SV Waldhof trugen sich auch der VfR Mannheim (3), der ASV Feudenheim (2), der VfL Neckarau (2) und 1970 auch der FC Germania Friedrichsfeld in die Siegerliste ein. Wie viele Drittligisten sind schon aus dem Rennen? Ungewöhnlich viele. 13 Clubs hat es in den Landespokalen bereits erwischt. Neben dem SVW spielen am Samstag auch der künftige Drittligist Elversberg und Viktoria Köln um den Einzug in die 1. Hauptrunde. Wann wird die 1. Hauptrunde 2022/23 ausgelost? Am Sonntag in einer Woche am 29. Mai ab 19.15 Uhr in der ARD.

