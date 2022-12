SV Waldhof Mannheim verpflichtet Linksverteidiger vom Karlsruher SC

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim ist auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Luca Bolay vom Karlsruher SC verpflichtet. Nach Clubangaben bietet der 20-jährige Linksverteidiger dem Trainerteam eine weitere Alternative auf der defensiven Außenbahn.

Seit Beginn der Wintervorbereitung war Bolay im Mannschaftstraining des SV Waldhof und stellte dort seine Qualitäten unter Beweis. „Luca konnten wir in der vergangenen Trainingswoche genau unter die Lupe nehmen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit ihm eine gute Lösung für die vakante Position auf der Position des Außenverteidigers gefunden haben. Er ist technisch gut ausgebildet, spielstark und sehr ehrgeizig. Mit seinen 20 Jahren ist Luca bei weitem noch nicht am Ende seiner Entwicklung“, teilte Tim Schork, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung mit.

Der Buwe-Neuzugang Bolay fällt nach Vereinangaben unter die U23-Regelung der 3. Liga.