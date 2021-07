SV Waldhof Mannheim verpflichtet Alexander Rossipal

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat den 25-jährigen Stuttgarter Alexander Rossipal unter Vertrag genommen. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der Defensivspieler lief zuletzt für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga auf. Davor spielte er in den U19 und U23 Mannschaften des TSG Hoffenheim. Mit der U19 Mannschaft des Bundesligisten erreichte Rossipal 2015 das Finale um die Deutsche A-Jugend Meisterschaft.

„Ich freue mich sehr, dass ich zukünftig für den SVW auflaufen werde. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr positiv. Es ist für mich eine Ehre, bei einem Traditionsverein wie dem SV Waldhof auflaufen zu können. Jetzt ist es für mich wichtig, hart an mir zu arbeiten, um so schnell wie möglich den Anschluss an die Mannschaft zu finden,“ so Alexander Rossipal zu seiner Vertragsunterzeichnung beim SV Waldhof Mannheim 07.